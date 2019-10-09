ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Европе действует сверхсекретное подразделение российского ГРУ, - NYT

Новости » Политика    09.10.2019 - 08:54
В Европе действует сверхсекретное подразделение российского ГРУ, - NYT
Иллюстративное фото (militaryarms.ru)

Группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет

Главное разведывательное управления России занимается дестабилизацией Европы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The New York Times.

Как сообщается, к попытке госпереворота в Черногории, кампании по дестабилизации в Молдове, а также к отравлениям болгарского бизнесмена Эмилиана Гребева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании причастно одно и то же подразделение Главного разведывательного управления РФ.

Издание отмечает, что хотя западные разведслужбы изначально подозревали в этих атаках Россию, эти инциденты расследовались как отдельные несвязанные эпизоды. Теперь агенты служб безопасности в странах Запада пришли к выводу, что эти операции и, возможно, многие другие, являются частью скоординированной и постоянной кампании по дестабилизации Европы. По их версии, ее проводит элитное сверхсекретное подразделение российской разведки, которое квалифицируется на подрывной деятельности, саботаже и убийствах.

По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.

Подразделение размещается в московской штаб-квартире 161-го учебного центра специального назначения. Ряд его сотрудников, как утверждается, участвовали в афганской и чеченских войнах, а также в войне на Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которому газета направила запрос о подразделении 29155, перенаправил журналистов в Минобороны РФ.

Напомним, докладчик исследовательской группы Bellingcat Христо Грозев ранее заявлял, что сотрудники Главного разведывательного управления Российской Федерации Александр Мишкин и Анатолий Чепига участвовали в захвате государственных учреждений на востоке Украины.

Также ранее сообщалось, что Великобритания предоставила Украине информацию об участии Главного разведывательного управления России в кибератаке на Киевский метрополитен и одесский аэропорт в октябре 2017 года.

Россия закроет оккупированный Крым сверхмощными радарами В США опасаются вмешательства РФ в избирательную кампанию
Новости Украины ГРУдестабилизацияЕвропаРоссийская Федерация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь