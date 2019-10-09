В Європі діє надсекретний підрозділ російського ГРУ, - NYT

Ілюстративне фото (militaryarms.ru)

Група, відома як підрозділ 29155, діяла щонайменше десять років

Головне розвідувальне управління Росії займається дестабілізацією Європи. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The New York Times.

Як повідомляється, до спроби держперевороту в Чорногорії, кампанії по дестабілізації в Молдові, а також до отруєнь болгарського бізнесмена Еміліана Гребева і екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля у Великобританії причетний один і той же підрозділ Головного розвідувального управління РФ.

Видання зазначає, що хоча західні розвідслужби спочатку підозрювали в цих атаках Росію, ці інциденти розслідувалися як окремі незв'язані епізоди. Тепер агенти служб безпеки в країнах Заходу прийшли до висновку, що ці операції і, можливо, багато інших, є частиною скоординованої і постійної кампанії по дестабілізації Європи. За їх версією, її проводить елітний надсекретний підрозділ російської розвідки, який кваліфікується на підривній діяльності, саботажі і вбивствах.

За даними The New York Times, група, відома як підрозділ 29155, діяла щонайменше десять років, однак влада країн Заходу дізналася про її існування недавно.

Підрозділ розміщується у московській штаб-квартирі 161-го навчального центру спеціального призначення. Ряд його співробітників, як стверджується, брали участь в афганській і чеченських війнах, а також у війні на Донбасі.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, якому газета направила запит про підрозділ 29155, перенаправивши журналістів в Міноборони РФ.

Нагадаємо, доповідач дослідної групи Bellingcat Христо Грозєв раніше заявляв, що співробітники Головного розвідувального управління Російської Федерації Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга брали участь в захоплення державних установ на сході України.

Також раніше повідомлялося, що Великобританія надала Україні інформацію про участь Головного розвідувального управління Росії в кібератаці на Київський метрополітен і одеський аеропорт у жовтні 2017 року.