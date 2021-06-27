В Европе будет новый король. Бельгия выбила Португалию с Евро

В первой половине обе сборные действовали с минимальным риском, пытаясь надежно сыграть у своих ворот. В итоге - минимум моментов как у ворот Бельгии, так и Португалии, и лишь по одному удару в створ от каждой сборной. Правда, если удар Криштиану Роналду со штрафного Тибо Куртуа отбил, то удар бельгийцев стал результативным. На 42-й минуте Торган Азар получил мяч вблизи штрафной, немного сместился в центр и разрядил свою пушку. Мяч нырнул перед Руй Патрисиу и попал в сетку - 1:0. Вратарь Португалии явно немного ошибся.

Гол немного раскрыл игру. Со старта второй половины португальцы побежали отыгрываться. И уже на 58-й минуте имели хорошую возможность, чтобы сравнять счет. Роналду протянул мяч по центру и отпасовал в штрафную на Диого Жоту. Тот мяч подработал и метров с 11-ти запустил немного выше перекладины. Попади он в створ, Куртуа вряд ли что-то мог бы сделать.

Бельгийцы же об атаке особо во втором тайме особо не думали. На чужую половину поля крайне редко переходили более четырех игроков Бельгии.

Хорошие шансы сравнять счет португальцы имели в последнюю десятиминутку. Сперва Рубен Диаш выиграл верховую борьбу после углового, но его удар головой пришелся точно в Куртуа, хоть и был нанесен с близкого расстояния. А спустя минуту из-за пределов штрафной в штангу пробил Рафаэль Геррейру. Последний шанс действующие чемпионы Европы имели на последней добавленной минуте, но удар Жоао Феликс прошел немного мимо ворот. В итоге Бельгия с одним ударом в створ прошла Португалию. Это означает, что в этом году будет новый чемпион Европы.

Бельгия в четвертьфинале сыграет с Италией. Поединок состоится 2 июля в Мюнхене. Начало в 22:00.