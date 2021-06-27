У Європі буде новий король. Бельгія вибила Португалію з Євро

У першій половині обидві збірні діяли з мінімальним ризиком, намагаючись надійно зіграти біля своїх воріт. У підсумку-мінімум моментів як біля воріт Бельгії, так і Португалії, і лише по одному удару в площину від кожної збірної. Правда, якщо удар Кріштіану Роналду зі штрафного Тібо Куртуа відбив, то удар бельгійців став результативним. На 42-й хвилині Торган Азар отримав м'яч поблизу штрафного майданчика, трохи змістився в центр і розрядив свою гармату. М'яч пірнув перед Руй Патрісіу і влучив у сітку - 1:0. Воротар Португалії явно трохи помилився.

Гол трохи розкрив гру. Зі старту другої половини португальці побігли відіграватися. І вже на 58-й хвилині мали хорошу можливість, щоб зрівняти рахунок. Роналду протягнув м'яч по центру і відпасував у штрафну на Діого Жоту. Той м'яч підробив і метрів з 11-ти запустив трохи вище поперечини. Потрап він у створ, Куртуа навряд чи щось міг би зробити.

Бельгійці ж про атаку особливо в другому таймі особливо не думали. На чужу половину поля вкрай рідко переходили більш як четверо гравців Бельгії.

Хороші шанси зрівняти рахунок португальці мали в останню десятихвилинку. Спершу Рубен Діаш виграв верхову боротьбу після кутового, але його удар головою припав точно в Куртуа, хоч і був нанесений з близької відстані. А через хвилину з-за меж штрафного майданчика в штангу пробив Рафаель Геррейру. Останній шанс чинні чемпіони Європи мали на останній доданій хвилині, але удар Жоао Фелікс пройшов трохи повз ворота. В результаті Бельгія з одним ударом у ворота пройшла Португалію. Це означає, що в цьому році буде новий чемпіон Європи.

Бельгія у чвертьфіналі зіграє з Італією. Поєдинок відбудеться 2 липня в Мюнхені. Початок о 22:00.