Дания первой вышла в четвертьфинал Евро, разгромив Уэльс

Первый тайм не был богатым на моменты. Уэльс стартовал резво, но отличиться не сумел. А затем давила Дания и воспользовалась одним своим моментом. Каспер Дольберг красиво пробил обводным ударом из-за пределов штрафной и открыл счет.

Во втором тайме Дольберг оформил дубль, оказавшись в нужном месте в штрафной после неудавшейся попытки вынести мяч валийцами.

Третий гол на счету Йоакима Мехле, который красиво убрал ложным движением соперника и после этого положил мяч в ворота Уэльса.

Четвертый гол после пересмотра VAR засчитали Мартину Брейтуэйту, который забил уже в добавленное время.

В четвертьфинале Дания сыграет с победителем пары Нидерланды - Чехия.