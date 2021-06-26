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Дания первой вышла в четвертьфинал Евро, разгромив Уэльс

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Амстердам, Суббота 26 июня 2021 20:55
Дания первой вышла в четвертьфинал Евро, разгромив Уэльс Фото: сборная Дании (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

Сборная Дания стала первым участником четвертьфинала чемпионата Евро-2020. В 1/8 финала они легко разбили Уэльс.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Первый тайм не был богатым на моменты. Уэльс стартовал резво, но отличиться не сумел. А затем давила Дания и воспользовалась одним своим моментом. Каспер Дольберг красиво пробил обводным ударом из-за пределов штрафной и открыл счет.

Во втором тайме Дольберг оформил дубль, оказавшись в нужном месте в штрафной после неудавшейся попытки вынести мяч валийцами.

Третий гол на счету Йоакима Мехле, который красиво убрал ложным движением соперника и после этого положил мяч в ворота Уэльса.

Четвертый гол после пересмотра VAR засчитали Мартину Брейтуэйту, который забил уже в добавленное время.

В четвертьфинале Дания сыграет с победителем пары Нидерланды - Чехия.

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