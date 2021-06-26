Дания первой вышла в четвертьфинал Евро, разгромив Уэльс
Сборная Дания стала первым участником четвертьфинала чемпионата Евро-2020. В 1/8 финала они легко разбили Уэльс.
Подробности матча - в материале РБК-Украина.
Первый тайм не был богатым на моменты. Уэльс стартовал резво, но отличиться не сумел. А затем давила Дания и воспользовалась одним своим моментом. Каспер Дольберг красиво пробил обводным ударом из-за пределов штрафной и открыл счет.
Во втором тайме Дольберг оформил дубль, оказавшись в нужном месте в штрафной после неудавшейся попытки вынести мяч валийцами.
Третий гол на счету Йоакима Мехле, который красиво убрал ложным движением соперника и после этого положил мяч в ворота Уэльса.
Четвертый гол после пересмотра VAR засчитали Мартину Брейтуэйту, который забил уже в добавленное время.
В четвертьфинале Дания сыграет с победителем пары Нидерланды - Чехия.