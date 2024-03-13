У Європарламенті закликали до термінового ембарго на агропродукцію з Росії

Терміново ввести ембарго на російські агропродукти закликав від імені групи найбільшої в Європарламенті Європейської народної партії поляк Анджей Халіцький. Він заявив, що його колеги чекають від Єврокомісії законопроекту, який буде представлений на засіданні Ради ЄС.

"Росія вкидає своє продовольство в Європу і використовує його як зброю. Зараз ми спостерігаємо зростання імпорту продовольства і зернових з Росії та Білорусі за демпінговими цінами. Це вкрай тривожна тенденція", - сказав він, навівши статистичні дані. Згідно з ними, у Нідерландах цей імпорт зріс на 70% порівняно з показниками річної давності, а в Іспанії, Німеччині та Італії - на 40%.

Якомога швидше припинити імпорт зерна та інших російських і білоруських продуктів харчування на ринок ЄС закликав литовський депутат Пятрас Ауштрявічюс, який представляв групу Renew Europe. "Торгівля ЄС із державою-агресором Росією і Білоруссю, яка її підтримує, аморальна і має бути припинена, - переконаний він. - Виручка служить військовим цілям агресорів, а це працює проти українців і проти всіх нас". За його даними, у 2023 році РФ і Білорусь продали на ринок ЄС понад 1,5 млн тонн зерна, що створює нечесну цінову конкуренцію, погіршуючи становище фермерів у Євросоюзі.

Іспанка Клара Агілера, яка представляла групу Прогресивного альянсу соціалістів і демократів, вказала, що для них важливо зосередитися на стабілізації сільськогосподарського виробництва ЄС. Тому її група може погодитися з подібними обмежувальними заходами щодо Росії.

За ембарго висловилися і польська депутатка Ганна Фотига, яка виступала від імені групи "Європейські консерватори і реформісти", і французький парламентарій, який представляв групу "Ідентичність і демократія", Жиль Лебретон.

Позиція Єврокомісії

Зі свого боку, Єврокомісія уважно стежить за імпортом з РФ і Білорусі до ЄС і розгляне будь-які додаткові заходи, які вважатиме необхідними, аби уникнути дестабілізації зернових ринків Євросоюзу. Про це від імені верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики заявила на дебатах єврокомісар Ілва Йоганссон.

Вона констатувала, що на тлі зростаючого імпорту в ЄС продуктів харчування з Росії деякі країни Євросоюзу порушили питання про наплив дешевого російського зерна. Так, Єврокомісії було повідомлено про рішення Латвії запровадити заборону на ввіз деяких білоруських і російських сільськогосподарських і продовольчих товарів, та вона продовжує її аналізувати.

За даними Брюсселя, близько 60% усього довоєнного імпорту з Росії в ЄС уже підпадає під штрафні заходи. Водночас до цього списку принципово не входять сільгосппродукти і добрива.

У 2022 році загальний обсяг імпорту ЄС із Росії становив 203 млрд євро, з яких на агропродукти припало 2,2 млрд євро.

Російське зерно

Нагадаємо, наприкінці лютого уряд Латвії заборонив імпорт зерна з території Росії та вимагає від Європейського Союзу такого ж кроку.

Після цього прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про необхідність боротися з імпортом російського зерна на європейський ринок.

Сейм Польщі 8 березня підтримав постанову щодо санкцій проти агропродукції з території Росії та Білорусі та просить Європейську комісію запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства та сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу.