В Европарламенте призвали к срочному эмбарго на агропродукцию из России

Срочно ввести эмбарго на российские агропродукты призвал от имени группы крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии поляк Анджей Халицкий. Он заявил, что его коллеги ждут от Еврокомиссии законопроекта, который будет представлен на заседании Совета ЕС.

"Россия вбрасывает свою продовольствие в Европу и использует его как оружие. Сейчас мы наблюдаем рост импорта продовольствия и зерновых из России и Беларуси по демпинговым ценам. Это крайне тревожная тенденция", - сказал он, приведя статистические данные. Согласно им, в Нидерландах этот импорт вырос на 70% по сравнению с показателями годичной давности, а в Испании, Германии и Италии - на 40%.

Как можно скорее прекратить импорт зерна и других российских и белорусских продуктов питания на рынок ЕС призвал литовский депутат Пятрас Ауштрявичюс, представлявший группу Renew Europe. "Торговля ЕС с поддерживающим ее государством-агрессором Россией и Беларусью аморальна и должна быть прекращена, - убежден он. - Выручка служит военным целям агрессоров, а это работает против украинцев и против всех нас". По его данным, в 2023 году РФ и Беларусь продали на рынок ЕС более 1,5 млн тонн зерна, что создает нечестную ценовую конкуренцию, ухудшая положение фермеров в Евросоюзе.

Испанка Клара Агилера, представлявшая группу Прогрессивного альянса социалистов и демократов, указала, что для них важно сосредоточиться на стабилизации сельскохозяйственного производства ЕС. Поэтому ее группа может согласиться с подобными ограничительными мерами по отношению к России.

За эмбарго высказались и польская депутат Анна Фотига, выступавшая от имени группы "Европейские консерваторы и реформисты", и французский парламентарий, представлявший группу "Идентичность и демократия", Жиль Лебретон.

Позиция Еврокомиссии

Со своей стороны, Еврокомиссия внимательно следит за импортом из РФ и Беларуси в ЕС и рассмотрит любые дополнительные меры, которые сочтет необходимыми, чтобы избежать дестабилизации зерновых рынков Евросоюза. Об этом от имени верховного представителя ЕС по внешней и политике безопасности заявила на дебатах еврокомиссар Илва Йоганссон.

Она констатировала, что на фоне растущего импорта в ЕС продуктов питания из России некоторые страны Евросоюза подняли вопрос о наплыве дешевого российского зерна. Так, Еврокомиссии было поставлено в известность о решении Латвии ввести запрет на ввоз некоторых белорусских и российских сельскохозяйственных и продовольственных товаров, и она продолжает ее анализировать.

По данным Брюсселя, около 60% всего довоенного импорта из России в ЕС уже подпадает под штрафные меры. В то же время в этот список принципиально не входят сельхозпродукты и удобрения.

В 2022 году общий объем импорта ЕС из России составил 203 млрд евро, из которых на агропродукты пришлось 2,2 млрд. евро.

Российское зерно

Напомним, в конце февраля правительство Латвии запретило импорт зерна с территории России и требует от Европейского Союза такого же шага.

После этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости бороться с импортом российского зерна на европейский рынок.

Сейм Польши 8 марта поддержал постановление о санкциях против агропродукции с территории России и Беларуси и просит Европейскую комиссию ввести санкции на импорт российской и белорусской продовольствия и сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз.