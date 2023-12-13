В Европарламенте призвали ЕС начать переговоры о вступлении Украины и не только

Депутаты Европарламента призывают Европейский совет начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС во время саммита, который состоится с 14 по 15 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на резолюцию Европейского парламента.

В том же числе, при условии осуществления определенных реформаторских шагов, депутаты призывают начать переговоры по интеграции в ЕС с Боснией и Герцеговиной, а Грузии должен быть предоставлен статус кандидата на вступление.

"Депутаты Европарламента приветствуют новый План роста для Западных Балкан и призывают лидеров ЕС также без промедлений принять рамки переговоров, как только будут выполнены соответствующие требования, связанные с каждой из стран-кандидатов, с целью быстрого начала переговоров о вступлении", - отмечается в резолюции.

Четкий график расширения ЕС

В частности депутаты призвали ЕС установить четкие сроки для стран-кандидатов на вступление в блок до конца текущего десятилетия. Они выступают против ускоренного пути к членству.

"Евродепутаты настаивают на выполнении Копенгагенских критериев, чтобы гарантировать, что страны-кандидаты и потенциальные кандидаты демонстрируют последовательную и устойчивую приверженность демократии, верховенству права, правам человека, уважению и защите меньшинств, а также экономическим реформам", - пишет пресс-служба.

Расширение ЕС - стратегическая инвестиция в мир и безопасность

Учитывая полномасштабное вторжение страны-террориста России на территорию Украины, расширение ЕС стало еще более стратегически важной инвестицией в мир и безопасность.

Депутаты призывают следующий состав Коллегии комиссаров назначить комиссара по вопросам расширения, а также обеспечить четкое отделение двусторонних вопросов от политики расширения.

"Депутаты Европарламента решительно осуждают заявления премьер-министра Венгрии о начале переговоров о вступлении в ЕС с Украиной, а также об изменении политики страны в отношении Косово. Заявления господина Орбана (Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, -ред.) препятствуют процессу расширения ЕС, предупреждают евродепутаты, которые напоминают Совету о потенциальных негативных последствиях председательства Венгрии в Совете в июле 2024 года", - говорится в резолюции.

Потребность во внутренних реформах ЕС

Параллельно с расширением, ЕС нуждается и во внутренней реформе, которая поможет эффективно интегрировать новых членов, в том же числе путем введения голосования квалифицированным большинством.

Вступление Украины в Европейский союз

14 и 15 декабря пройдет саммит лидеров стран Европейского союза. В ходе заседания ожидаются решения о перспективах интеграции Украины, Молдовы и Грузии в ЕС. Венгрия, как ожидается, будет блокировать все, что связано с поддержкой нашей страны.

8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. Как отметила президент ЕК Урсула фон дер Ляен, наша страна выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС.

За словами министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, будущий самит не будет простым, а интенсивность дипломатии сегодня на уровне начала полномасштабной войны.