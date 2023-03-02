У Європарламенті вважають, що Україна може стати повноправним членом ЄС у 2029 році

"У резолюціях Європарламенту ми записали, що переговори з Україною щодо її вступу до Євросоюзу мають розпочатися 2023 року. І ми хочемо, щоб вони проходили так, як із Центральною Європою. У Литви на переговори з ЄС пішло три роки, у Польщі чотири роки - це країна велика, співмірна з Україною", - сказав він.

За його словами, у Європарламенті очікують, що переговори з Україною можуть закінчитися до 2027 року, коли Литва головуватиме у ЄС. При цьому ще рік чи два буде потрібно на ратифікацію договору в усіх 27 членах Євросоюзу.

"Якщо працювати в гарному темпі, то можна сподіватися, що вже 2029 року Україна зможе брати участь у виборах Європейського парламенту як повноцінний член ЄС", - сказав депутат.

При цьому, за словами Кубілюса, для цього мають працювати обидві сторони. Так, Україна має проводити реформи, а ЄС - зібрати політичну волю та повернути амбіції побудови нової європейської архітектури, що передбачатиме членство України, Молдови, а може й Грузії.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що держава зможе стати повноцінним членом ЄС через два роки, проте вступ до НАТО відбудеться вже після перемоги у війні.

При цьому керівник ОП Андрій Єрмак вважає, що Україна може стати членом НАТО раніше, ніж вступить до ЄС.

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