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В Европарламенте считают, что Украина может стать полноправным членом ЕС в 2029 году

Фото: депутат Европарламента Андрюс Кубилюс (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Переговоры Украины с Евросоюзом могут закончиться к 2027 году, а полноправное членство в блоке государство сможет обрести в 2029 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Европарламента Андрюса Кубилюса.

"В резолюциях Европарламента мы записали, что переговоры с Украиной о ее вступлении в Евросоюз должны начаться в 2023 году. И мы хотим, чтобы они проходили так же, как с Центральной Европой. У Литвы на переговоры с ЕС ушло три года, в Польше четыре года - это страна большая, соразмерная с Украиной", - сказал он.

По его словам, в Европарламенте ожидают, что переговоры с Украиной могут закончиться к 2027 году, когда Литва будет главенствовать в ЕС. При этом еще год или два потребуется на ратификацию договора во всех 27 членах Евросоюза.

"Если работать в хорошем темпе, можно надеяться, что уже в 2029 году Украина сможет участвовать в выборах Европейского парламента как полноценный член ЕС", - сказал депутат.

При этом, по словам Кубилюса, для этого должны работать обе стороны. Так, Украина должна проводить реформы, а ЕС - собрать политическую волю и вернуть амбиции построения новой европейской архитектуры, что будет предусматривать членство Украины, Молдовы, а может и Грузии.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что государство сможет стать полноценным членом ЕС через два года, однако вступление в НАТО состоится уже после победы в войне.

При этом руководитель ОП Андрей Ермак считает, что Украина может стать членом НАТО раньше вступления в ЕС.

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