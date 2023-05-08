У Європарламенті виступають за прискорення прийняття акту про боєприпаси для України

Зокрема, про таке Манфред Вебер написав у листі до президента Європарламенту Роберти Метсоли, цей документ потрапив у розпорядження видання.

"Зважаючи на нагальну потребу допомогти Україні в поповненні її запасів боєприпасів, Група ЄНП хотіла б вимагати термінової процедури відповідно до статті 163 Регламенту парламенту", - написав Вебер у своєму листі від 5 травня.

Так, в березні міністри ЄС звернулися до Брюсселя з проханням розробити закон про використання бюджету ЄС для нарощування потужностей оборонного виробництва в Європі для досягнення цих цілей.

Минулого тижня Комісія схвалила плани щодо збільшення потужностей ЄС з виробництва боєприпасів шляхом залучення 500 мільйонів євро з бюджету ЄС у європейські заводи з виробництва снарядів для збільшення виробництва зброї - разом із спільним фінансуванням близько 500 мільйонів євро від країн-членів та інших джерел.

Законопроект, який отримав назву "Закон про підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), спрямований на виробництво 1 мільйона боєприпасів протягом одного року.

Однак, єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон не став прискорювати розгляд законопроєкту, щоб обійти тривалі процедури парламентських комітетів, сподіваючись, що депутати Європарламенту самі вирішать пришвидшити розгляд.

Повідомляється, що Європарламентарі проведуть сьогодні дебати про те, чи варто прискорювати схвалення акту. Вебер хоче, щоб депутати розглянули це питання вже у вівторок, а остаточне голосування щодо схвалення ASAP відбулося наприкінці травня.

Нагадаємо, 3 травня Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Після чого прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що країни ЄС розпочнуть відправку Україні боєприпасів вже зараз.

Додамо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба розкритикував нездатність Євросоюзу швидко реалізувати рішення щодо закупівлі боєприпасів для України. Він зазначив, що таке зволікання вимірюється людським життям.

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