В Европарламенте выступают за ускорение принятия акта о боеприпасах для Украины

В частности, об этом Манфред Вебер написал в письме президенту Европарламента Роберте Метсоле, этот документ попал в распоряжение издания.

"Учитывая настоятельную потребность помочь Украине в пополнении ее запасов боеприпасов, Группа ЕНП хотела бы потребовать срочной процедуры в соответствии со статьей 163 Регламента парламента", - написал Вебер в своем письме от 5 мая.

Так, в марте министры ЕС обратились в Брюссель с просьбой разработать закон об использовании бюджета ЕС для наращивания мощностей оборонного производства в Европе для достижения этих целей.

На прошлой неделе Комиссия одобрила планы по увеличению мощностей ЕС по производству боеприпасов путем использования 500 миллионов евро из бюджета ЕС в европейские заводы по производству снарядов для увеличения производства оружия -вместе с совместным финансированием около 500 миллионов евро от стран-членов и других источников.

Законопроект, получивший название "Закон о поддержке производства боеприпасов" (ASAP), направлен на производство 1 миллиона боеприпасов в течение одного года.

Однако еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон не стал ускорять рассмотрение законопроекта, чтобы обойти длительные процедуры парламентских комитетов, надеясь, что депутаты Европарламента сами решат ускорить рассмотрение.

Сообщается, что Европарламентарии проведут сегодня дебаты о том, следует ли ускорять одобрение акта. Вебер хочет, чтобы депутаты рассмотрели этот вопрос уже во вторник, а окончательное голосование по одобрению ASAP состоялось в конце мая.

Напомним, 3 мая Совет ЕС одобрил решение о помощи для Украины в размере 1 млрд евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

После чего премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что страны ЕС начнут отправку Украине боеприпасов уже сейчас.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал неспособность Евросоюза быстро реализовать решение о закупке боеприпасов для Украины. Он отметил, что такое промедление измеряется человеческой жизнью.

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