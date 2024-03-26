У Європарламенті сумніваються, що протести фермерів пов'язані лише з імпортом з України

Відповідаючи на питання про те, як можна розблокувати українсько-польський кордон, Ланге зазначив, що "ця ситуація незаконна".

"У нас є чітка європейська позиція щодо торговельної політики й відносин з третіми країнами, і дії (тих, хто блокує кордон, - ред.) були незаконними, і колишній польський уряд також отримав чіткий сигнал від Європейського союзу, і тепер ми маємо ситуацію, коли є протест з боку сільськогосподарського сектору, з боку деяких фермерів, які намагаються заблокувати кордон", - сказав депутат Європарламенту.

За його словами, Європарламент намагається дати деякі можливості зменшити конкуренцію, якої вони бояться через імпорт з України.

"Наприклад, якісь ліцензії, моделі, якусь пряму підтримку фермерів, щоб ситуацію можна було заспокоїти. Особисто в мене є сумніви, що всі протести аграріїв дійсно пов'язані з імпортом з України. Є маса інших причин, навіть є втручання Росії в дії фермерів", - зазначив Ланге.

Також, за його словами, ЄС зараз продовжує запроваджувати тарифи на російську сільськогосподарську продукцію, щоб ситуація на сільськогосподарському ринку також стала більш спокійною.

"І я сподіваюся, що це також призведе до поліпшення ситуації на кордоні. І це має бути вирішено найближчим часом", - додав голова комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту.