В Европарламенте сомневаются, что протесты фермеров связаны только с импортом из Украины

Протесты фермеров связаны не только с импортом украинской агропродукции. Есть масса других причин, даже вмешательство России.
Об этом заявил глава комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге во время брифинга в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.
Отвечая на вопрос о том, как можно разблокировать украино-польскую границу, Ланге отметил, что "эта ситуация незаконна".
"У нас есть четкая европейская позиция по торговой политике и отношениям с третьими странами, и действия (тех, кто блокирует границу, - ред.) были незаконными, и бывшее польское правительство также получило четкий сигнал от Европейского союза, и теперь мы имеем ситуацию, когда есть протест со стороны сельскохозяйственного сектора, со стороны некоторых фермеров, пытающихся заблокировать границу", - сказал депутат Европарламента.
По его словам, Европарламент пытается дать некоторые возможности снизить конкуренцию, которой они боятся из-за импорта из Украины.
"Например, какие-то лицензии, модели, какая-то прямая поддержка фермеров, чтобы ситуацию можно было успокоить. Лично у меня есть сомнения, что все протесты аграриев действительно связаны с импортом из Украины. Есть масса других причин, даже есть вмешательство России в действия фермеров ", - отметил Ланге.
Также, по его словам, ЕС сейчас продолжает вводить тарифы на российскую сельскохозяйственную продукцию, чтобы ситуация на сельскохозяйственном рынке стала более спокойной.
"И я надеюсь, что это также приведет к улучшению ситуации на границе. И это должно быть решено в ближайшее время", - добавил глава комитета по международной торговле Европарламента.
Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируются фермерами, а недавно они начали высыпать украинское зерно. Аграрии заявили, что продолжат протесты на границе до конца апреля.
Однако недавно разблокирован ряд пунктов пропуска на границе с Украиной. В частности, 21 марта прекратилась блокада КПП "Зосин-Устилуг". Движение грузовиков как на въезд, так и на выезд из Украины возобновилось.
По данным ГНСУ, польские фермеры не выпускают из Украины грузовики на двух пунктах пропуска. Речь идет о КПП "Ягодин" и "Рава-Русская".
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