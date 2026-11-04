У Європарламенті побачили позитивний сигнал для України після перемоги демократів у США

Європейська політикиня зазначила, що несподівані результати американського голосування дають підстави для обережного оптимізму. Водночас вона наголосила: це не означає, що ситуація в Європі автоматично зміниться на краще.

Серед напрямів, на які результати виборів можуть вплинути позитивно, Шальдемозе назвала підтримку України, "зелений" перехід та відносини Європи з іншими країнами світу.

Однак, на її думку, Європейський Союз не повинен покладатися лише на зовнішні політичні зміни. ЄС має продовжувати зміцнювати власні позиції та рухатися до більшої самостійності. Цей курс, підкреслила віцепрезидентка Європарламенту, не підлягає обговоренню.

Таким чином, результати виборів у США в Європарламенті розглядають як потенційно сприятливий сигнал для Європи та України, але не як гарантію швидких змін.

Вибори у США

Нагадаємо, за результатами проміжних виборів, які відбулися 3 листопада 2026 року, Демократична партія здобула контроль над обома палатами Конгресу США.

У Палаті представників демократи отримали 227 місць із 218 необхідних для більшості. У Сенаті вони також випередили республіканців, здобувши 54 місця проти 42.