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В Европарламенте увидели положительный сигнал для Украины после победы демократов в США

13:50 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: Кристель Шальдемозе, вице-президент Европейского парламента (facebook.com ChristelSchaldemose)

Победа демократов в США может иметь последствия далеко за пределами страны. В Европарламенте ожидают позитивные изменения для Украины и европейской политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в соцсети Х вице-президента Европейского парламента Кристель Шальдемозе.

Европейская политика отметила, что неожиданные результаты американского голосования дают основания для осторожного оптимизма. В то же время она подчеркнула: это не значит, что ситуация в Европе автоматически изменится к лучшему.

Среди направлений, на которые результаты выборов могут оказать положительное влияние, Шальдемозе назвала поддержку Украины, "зеленый" переход и отношения Европы с другими странами мира.

Однако, по ее мнению, Европейский Союз не должен полагаться только на внешние политические перемены. ЕС должен продолжать укреплять свои позиции и двигаться к большей самостоятельности. Этот курс, подчеркнула вице-президент Европарламента, не подлежит обсуждению.

Таким образом, результаты выборов в США в Европарламенте рассматривают как потенциально благоприятный сигнал для Европы и Украины, но не гарантию быстрых изменений.

Выборы в США

Напомним, по результатам промежуточных выборов, состоявшихся 3 ноября 2026 года, Демократическая партия получила контроль над обеими палатами Конгресса США.

В Палате представителей демократы получили 227 мест из 218 необходимых для большинства. В Сенате они также опередили республиканцев, получив 54 места против 42.

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на итоги голосования. Он признал поражение своей партии и заявил о готовности к сотрудничеству с демократами.

В то же время, американский лидер дал понять, что не будет поддерживать инициативы, с которыми не соглашается. В частности, Трамп напомнил, что имеет право вето, посредством которого может заблокировать законопроекты, принятые Конгрессом.

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