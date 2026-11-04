В Европарламенте увидели положительный сигнал для Украины после победы демократов в США

Европейская политика отметила, что неожиданные результаты американского голосования дают основания для осторожного оптимизма. В то же время она подчеркнула: это не значит, что ситуация в Европе автоматически изменится к лучшему.

Среди направлений, на которые результаты выборов могут оказать положительное влияние, Шальдемозе назвала поддержку Украины, "зеленый" переход и отношения Европы с другими странами мира.

Однако, по ее мнению, Европейский Союз не должен полагаться только на внешние политические перемены. ЕС должен продолжать укреплять свои позиции и двигаться к большей самостоятельности. Этот курс, подчеркнула вице-президент Европарламента, не подлежит обсуждению.

Таким образом, результаты выборов в США в Европарламенте рассматривают как потенциально благоприятный сигнал для Европы и Украины, но не гарантию быстрых изменений.

Выборы в США

Напомним, по результатам промежуточных выборов, состоявшихся 3 ноября 2026 года, Демократическая партия получила контроль над обеими палатами Конгресса США.

В Палате представителей демократы получили 227 мест из 218 необходимых для большинства. В Сенате они также опередили республиканцев, получив 54 места против 42.