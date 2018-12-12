Европарламент призвал РФ гарантировать свободу судоходства в Керченском проливе

Фото: Керченский пролив (twitter.com/kerch.fm)

Парламентарии потребовали от РФ немедленно освободить незаконно арестованных украинских моряков

Европейский парламент призвал Россию гарантировать свободу судоходства в Керченском проливе. Об этом говорится в принятой в среду резолюции Европейского парламента по докладу "О реализации Договора об ассоциации ЕС - Украина", передает РБК-Украина.

В документе парламентарии решительно осуждают недавнюю агрессию России против Украины в Керченском проливе и "требуют немедленного и безоговорочного освобождения всех украинских судов и моряков".

В Европарламенте серьезно обеспокоены тем, что напряженность может представлять собой "ползучую попытку аннексировать суверенные права Украины на Азовском море". В связи с этим Россия должна гарантировать свободу судоходства через Керченский пролив и Азовское море, говорится в резолюции.

Напомним, ранее сообщалось, что в ФСБ Российской Федерации заявили, что действия российских пограничников в Керченском проливе 25 ноября были связаны с "предупреждением провокации", поскольку украинские корабли якобы угрожали Керченскому мосту. Кроме того, в ФСБ заявили, что речь о блокаде не идет.

Отметим, 25 ноября РФ напала на украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего были захвачены три украинских корабля. Кроме того, в ходе атаки РФ были захвачены 24 украинских моряка, трое из них получили ранения. На данный момент все они незаконно удерживаются в Москве, в РФ заявляют, что украинские моряки якобы незаконно пересекли границу.