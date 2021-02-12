В Європарламенті розкритикували Україну за нападки на незалежність "Нафтогазу" і повільні реформи

Європейський парламент вітає розукрупнення НАК "Нафтогаз України" в 2019 році, а також підкреслює важливу роль України як стратегічного партнера для транзиту газу.

Про це йдеться у прийнятій Європарламентом резолюції про прогрес реформ в Україні.

"Європарламент вітає завершення розукрупнення НАК "Нафтогаз України" у 2019 році та створення юридично незалежного оператора газотранспортної системи, що відповідає Третього енергетичного пакету ЄС. Однак висловлює стурбованість з приводу останніх випадів проти керівництва "Нафтогазу", включаючи наглядову раду компанії, які підривають її незалежність і прогрес реформ у цій галузі", - йдеться в тексті резолюції Європарламенту.

Також у документі відзначено стурбованість Європарламенту з приводу будівництва газопроводу "Північний потік-2".

"Трубопровід посилює залежність ЄС від російського газу, загрожує внутрішнього ринку ЄС, суперечить енергетичній політиці ЄС і його стратегічним інтересам і може мати негативні наслідки для зруйнованої війною України; тому Європарламент закликає всі зацікавлені сторони і, зокрема, держави-члени і Європу, використовувати юридичні механізми, щоб зупинити цей проект", - зазначено в тексті резолюції

Крім того, Європарламент просить Єврокомісію перевірити дотримання Україною вимог ЄС в енергетичній сфері з метою подальшої інтеграції енергетичних ринків, а також повністю підтримує інтеграцію України в європейську континентальну енергетичну мережу (ENTSO-E).

"Кінцева інтеграція в ENTSO-E означатиме від'єднання України від російської енергосистеми і синхронізацію з європейською", - підкреслюють в Європарламенті.

Також Європарламент засуджує видобуток газу Росією з українського шельфу в ексклюзивній економічній зоні України.

"ЄС не визнає захоплення Російською Федерацією газових родовищ в Азовському і Чорному морях і повинен підтримати юридичні дії української влади про припинення незаконного видобутку", - зазначено в документі резолюції.