В Европарламенте призывают расследовать преступления белорусских силовиков

Фото: Европарламент (europarl.europa.eu)

Депутаты требуют освободить всех политических заключенных в Беларуси

Сопредседателя Парламентской ассамблеи Восточного Партнерства (Euronest) осуждают действия властей Беларуси в отношении участников мирных протестов. Они призывают Европарламент создать спецкомитет для содействия международному расследованию этих преступлений.

Об этом говорится в заявлении руководителей Euronest евродепутата Андриса Кубилюса и депутата Верховной Рады Украины Ивана Крулько, которое обнародовано на сайте Литовской делегации в составе Европарламента.

Как сообщается, сопредседателя Парламентской ассамблеи "Восточного Партнерства" осудили "непропорциональное" насилие и пытки, применяемые против белорусов режимом Лукашенко, а также грубые попытки фальсифицировать результаты президентских выборов 9 августа.

"Независимые данные экзит-поллов, и прозрачная работа региональных избирательных комиссий, которые не стали выполнять директивы нелегитимного господина Лукашенко, свидетельствуют, что народ Беларуси сделал свой выбор в пользу госпожи Тихановской, который должен уважаться властями Беларуси", - говорится в документе.

Кроме того, депутаты требуют освободить всех политических заключенных в Беларуси.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%. У оппозиционного кандидата Светланы Тихановской 9,90% голосов.

Ранее глава Европарламента Жозеп Боррель призвал власти Беларуси освободить арестованных протестующих.

Кроме того, в МВД Беларуси заявили, что во время протестов вчера были задержаны еще около 700 человек.