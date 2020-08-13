У Європарламенті закликають розслідувати злочини білоруських силовиків

Фото: Європарламент (europarl.europa.eu)

Депутати вимагають звільнити всіх політичних в’язнів у Білорусі

Співголови Парламентської асамблеї Східного Партнерства (Euronest) засуджують дії влади Білорусі до учасників мирних протестів. Вони закликають Європарламент створити спецкомітет для сприяння міжнародному розслідуванню цих злочинів.

Про це йдеться в заяві керівників Euronest євродепутата Андріса Кубілюса та депутата Верховної Ради України Івана Крулька, яка оприлюднена на сайті Литовської делегації у складі Європарламенту.

Як повідомляється, співголови Парламентської асамблеї Східного Партнерства засудили "непропорційне" насильство та тортури, що застосовуються проти білорусів режимом Лукашенка, а також грубі спроби фальсифікувати результати президентських виборів 9 серпня.

"Незалежні дані екзіт-полів, та прозора робота регіональних виборчих комісій, які не стали виконувати директиви нелегітимного пана Лукашенка, свідчать, що народ Білорусі зробив свій вибір на користь пані Тихановської, який має поважатися владою Білорусі", - йдеться у документі.

Крім того, депутати вимагають звільнити всіх політичних в’язнів у Білорусі.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23%. В опозиційного кандидата Світлани Тихановської 9,90% голосів.

Раніше голова Європарламенту Жозеп Боррель закликав владу Білорусі звільнити заарештованих протестувальників.

Крім того, у МВС Білорусі заявили, що під час протестів вчора були затримані ще близько 700 осіб.