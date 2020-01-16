В Европарламенте призывают принять меры в отношении Польши и Венгрии

Законодатели в Европейском парламенте требуют от стран-членов Евросоюза установить конкретные требования и сроки для Польши и Венгрии в отношении их верховенства закона и ситуации с судебной независимостью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Euractiv.

В соответствии с резолюцией, поддержанной пятью политическими группами, Европарламент "выражает сожаление по поводу того, что слушания еще не привели к какому-либо значительному прогрессу между двумя государствами-членами в отношении устранение явных рисков серьезного нарушения ценностей Евросоюза".

Европейская комиссия запустила процедуру санкций в соответствии со статьей 7 против Польши за реформы в судебной системе в 2017 году, в то время как Европейский парламент инициировал такую ​​же процедуру против правительства Венгрии за нарушение правил и ценностей ЕС в 2018 году.

Члены Европарламента также предупреждают, что неспособность ЕС действовать "подрывает целостность общеевропейских ценностей, взаимного доверия и доверия к ЕС в целом".

Польша

Вице-президент Европейской комиссии по ценностям ЕС Вера Журова заявила, что судебная реформа в Польше не отвечает требованиям ЕС. Комиссия считает, что новая дисциплинарная система не обеспечивает необходимой гарантии защиты судей от политического контроля над их решениями.

Европейская комиссия оценила, что это оказывает "сдерживающее воздействие" на решения судей, и решила на этой неделе подать в Европейский суд запрос о временном приостановлении деятельности Палаты.

По мнению польского правительства, это представляет собой неоправданную попытку повлиять на внутренние дела государства-члена.

Венгрия

Что касается Венгрии, то Журова подчеркнула ограничение свободы прессы правительством, сославшись на отчет нескольких СМИ, опубликованный в декабре. В нем говорится, что правительство Венгрии фактически ликвидировало плюрализм и свободу средств массовой информации.

Она также напомнила, что Центрально-Европейский университет Будапешта был вынужден переехать в Вену в прошлом году после того, как правительство Орбана нацелилось на университет, основанный американским инвестором Джорджем Соросом.

Напомним, ранее в Европейском парламенте назвали Россию "неизбежным источником угроз" для безопасности ЕС и считают, что РФ активно стремиться подорвать европейское единство.

Как ранее писало РБК-Украина, Европарламент считает, что агрессия Российской Федерации против Украины и Грузии представляет угрозу для всего континента.