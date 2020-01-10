Агрессия России против Украины представляет угрозу для континента, - Европарламент

Иллюстративное фото (flickr.com/european_parliament)

Также Европарламент осуждает российскую аннексию Крыма

Европейский парламент считает, что агрессия Российской Федерации против Украины и Грузии представляет угрозу для всего континента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Так, в резолюции ЕП об имплементации в 2019 году совместной политики безопасности и обороны Европейского союза говорится о том,что российская агрессия в Украине и Грузии представляет угрозу для всего континента.

"ЕП считает, что нестабильность и непредсказуемость на границах ЕС и в его ближайшем соседстве (Северная Африка, Ближний Восток, Кавказ, Балканы, Восточное Средиземноморье'я, российская агрессия против Украины и Грузии), а также в дальнем соседстве (Сахель, Африканский рог) составляют прямую и косвенную угрозу безопасности континента", - говорится в документе.

Также в Европарламенте выразили обеспокоенность относительно деятельности российских политиков по дестабилизации ситуации, что угрожает среде безопасности, и в очередной раз осудили российское военное вторжение в Украину и аннексию Крыма.

"ЕП подчеркивает, что оккупация Россией Восточной Украины продолжается, Минские договоренности не выполнены, аннексия и милитаризация Крыма с Донбассом продолжается", - отмечается в резолюции.

Напомним, ранее на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН была принята обновленная резолюция по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. В украинском МИД приветствовали такое решение Генассамблеи и завили, что принятый документ подтверждает непризнание аннексии Крыма.