У Європарламенті закликають вжити заходів щодо Польщі та Угорщини

Законодавці в Європейському парламенті вимагають від країн-членів Євросоюзу встановити конкретні вимоги і терміни для Польщі та Угорщини щодо їх верховенства закону і ситуації з судовою незалежністю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Euractiv.

У відповідності з резолюцією, підтриманої п'ятьма політичними групами, Європарламент "висловлює жаль з приводу того, що слухання ще не привели до якого-небудь значного прогресу між двома державами-членами щодо усунення явних ризиків серйозного порушення цінностей Євросоюзу".

Європейська комісія запустила процедуру санкцій згідно із статтею 7 проти Польщі за реформи в судовій системі в 2017 році, в той час як Європейський парламент ініціював таку ж процедуру проти уряду Угорщини за порушення правил і цінностей ЄС у 2018 році.

Члени Європарламенту також попереджають, що нездатність ЄС діяти "підриває цілісність загальноєвропейських цінностей, взаємної довіри і довіри до ЄС в цілому".

Польща

Віце-президент Європейської комісії щодо цінностей ЄС Віра Журова заявила, що судова реформа в Польщі не відповідає вимогам ЄС. Комісія вважає, що нова дисциплінарна система не забезпечує необхідної гарантії захисту суддів від політичного контролю над їх рішеннями.

Європейська комісія оцінила, що це надає "стримувальний вплив" на рішення суддів, і вирішила на цьому тижні подати в Європейський суд запит про тимчасове призупинення діяльності Палати.

На думку польського уряду, це являє собою невиправдану спробу вплинути на внутрішні справи держави-члена.

Угорщина

Що стосується Угорщини, то Журова підкреслила обмеження свободи преси урядом, пославшись на звіт кількох ЗМІ, опублікований у грудні. У ньому йдеться, що уряд Угорщини фактично ліквідував плюралізм і свободу засобів масової інформації.

Вона також нагадала, що Центрально-Європейський університет в Будапешті був змушений переїхати до Відня в минулому році після того, як уряд Орбана націлилося на університет, заснований американським інвестором Джорджом Соросом.

Нагадаємо, раніше в Європейському парламенті назвали Росію "неминучим джерелом загроз" для безпеки ЄС і вважають, що РФ активно прагнути підірвати європейську єдність.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Європарламент вважає, що агресія Російської Федерації проти України та Грузії представляє загрозу для всього континенту.