В Европарламенте призвали заблокировать "Северный поток-2" и отключить РФ от SWIFT

Группа депутатов Европейского парламента призвала заблокировать строительство российского газопровода "Северный поток-2". Также они просят отключить Россию от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

Об этом говорится в проекте резолюции , опубликованном на сайте Европарламента.

"Европарламент подчеркивает, что в случае, если военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину со стороны России, ЕС должен дать понять, что цена такого действия будет серьезной", - говорится в резолюции.

Авторы документа также потребовали отказаться от импорта нефти и газа из России и предложили заморозить европейские активы "олигархов, близких к российским властям" и аннулировать их визы.