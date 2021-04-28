В Европарламенте призвали заблокировать "Северный поток-2" и отключить РФ от SWIFT

Группа депутатов Европейского парламента призвала заблокировать строительство российского газопровода "Северный поток-2". Также они просят отключить Россию от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
Об этом говорится в проекте резолюции, опубликованном на сайте Европарламента.
"Европарламент подчеркивает, что в случае, если военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину со стороны России, ЕС должен дать понять, что цена такого действия будет серьезной", - говорится в резолюции.
Авторы документа также потребовали отказаться от импорта нефти и газа из России и предложили заморозить европейские активы "олигархов, близких к российским властям" и аннулировать их визы.
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны Евросоюза рассмотреть возможность отключения России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
Кроме того, в Российской Федерации допускают создание альтернативы международной межбанковской системе SWIFT. Однако сроки создания альтернативы платежной системы пока не известны.
В то же время, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук говорил, что Украина еще не предлагала западным партерам в рамках санкций против России отключить ее от международной системы денежных переводов SWIFT.