У Європарламенті закликали заблокувати "Північний потік-2" і відключити РФ від SWIFT

Група депутатів Європейського парламенту закликала заблокувати будівництво російського газопроводу"Північний потік-2". Також вони просять відключити Росію від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.

Про це йдеться в проекті резолюції , опублікованому на сайті Європарламенту.

"Європарламент підкреслює, що в разі, якщо військове нарощування в майбутньому переросте у вторгнення на Україну з боку Росії, ЄС повинен дати зрозуміти, що ціна такої дії буде серйозною", - йдеться в резолюції.

Автори документа також зажадали відмовитися від імпорту нафти і газу з Росії і запропонували заморозити європейські активи "олігархів, близьких до російської влади" і анулювати їх візи.