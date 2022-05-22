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В Европарламенте призвали ввести нефтяное эмбарго против России без Венгрии

Фото: В Европарламенте призывают принять решение о нефтяном эмбарго ЕС против России без Венгрии (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Вице-президент Европарламента Катарина Барли призвала принять решение о запланированном нефтяном эмбарго Евросоюза против России без участия Венгрии.

Об этом она заявила в интервью медиакомпании Deutschlandfunk, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам Барли, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "водит ЕС за нос". Требование Будапешта о миллиардной помощи она считает "почти наглой", учитывая, что "все знают, куда пойдут деньги".

Барли обвинила Орбана в том, что он заботится о том, чтобы деньги шли по каналам его семьи и кланов, отметила она, добавив, что в Венгрии существует "откровенно коррумпированная система".

Отметим, что принятие шестого пакета санкций ЕС против России задерживается из-за некоторых стран, которые больше всего зависят от поставок российской нефти.

Евросоюз предложил предоставить таким странам отсрочку на поиск новых поставщиков сырья: Прага могла бы запустить эмбарго с июля 2024 года, а Будапешт и Братислава - с 2025 года.

Однако для Венгрии это предложение казалось недостаточно выгодным. Будапешт требует от Евросоюза за отказ от российской нефти 15-18 миллиардов евро.

Напомним, Венгрия предлагает ЕС ввести эмбарго на морские поставки нефти из РФ.

Ранее Евросоюз исключил запрет на доставку нефти из шестого пакета санкций против России.

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