У Європарламенті закликали ввести нафтове ембарго проти Росії без Угорщини

За словами Барлі, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "водить ЄС за ніс". Вимогу Будапешта про мільярдну допомогу вона вважає "майже нахабною", враховуючи, що "всі знають, куди підуть гроші".

Барлі звинуватила Орбана в тому, що він піклується про те, щоб гроші йшли по каналах його сім'ї і кланів, зазначила вона, додавши, що в Угорщині існує "відверто корумпована система".

Зазначимо, що прийняття шостого пакету санкцій ЄС проти Росії затримується через деякі країни, які найбільше залежать від поставок російської нафти.

Євросоюз запропонував надати таким країнам відстрочку на пошук нових постачальників сировини: Прага могла б запустити ембарго з липня 2024 року, а Будапешт і Братислава - з 2025 року.

Однак для Угорщини ця пропозиція здавалася недостатньо вигідною. Будапешт вимагає від Євросоюзу за відмову від російської нафти 15-18 мільярдів євро.