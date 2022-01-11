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В Европарламенте определились с датой избрания нового главы

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Вторник 11 января 2022 18:34
В Европарламенте определились с датой избрания нового главы Фото: бывший председатель Европарламента Давид сассоли (europarl.europa.eu)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 11 декабря, в возрасте 66 лет умер глава Европейского парламента Давид Сассоли. Нового главу изберут уже 18 января.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Согласно регламенту, временное управление Европарламентом будет обеспечиваться первым вице-президентом.

Выборы нового главы состоятся уже 18 января во время пленарного заседания в Страсбурге.

На этой же неделе, в Европарламенте выберут вице-президентов и квесторов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Сассоли находился в больнице с 26 декабря из-за серьезных осложнений вследствие дисфункции иммунной системы, впрочем, об этом стало известно только вчера.

В частности, он уже попадал в больницу с пневмонией в сентябре прошлого года.

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