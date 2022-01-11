В Европарламенте определились с датой избрания нового главы

Сегодня, 11 декабря, в возрасте 66 лет умер глава Европейского парламента Давид Сассоли. Нового главу изберут уже 18 января.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

На этой же неделе, в Европарламенте выберут вице-президентов и квесторов.

Выборы нового главы состоятся уже 18 января во время пленарного заседания в Страсбурге.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Сассоли находился в больнице с 26 декабря из-за серьезных осложнений вследствие дисфункции иммунной системы, впрочем, об этом стало известно только вчера.

В частности, он уже попадал в больницу с пневмонией в сентябре прошлого года.