У Європарламенті визначились з датою обрання нового голови

Сьогодні, 11 грудня, у віці 66 років помер глава Європейського парламенту Давид Сассолі. Нового голову оберуть вже 18 січня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Цього ж тижня, у Європарламенті оберуть віцепрезидентів й квесторів.

Вибори нового голови відбудуться вже 18 січня під час пленарного засідання у Страсбурзі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Сассолі перебував у лікарні з 26 грудня через серйозні ускладнення внаслідок дисфункції імунної системи, втім про це стало відомо лише вчора.

Зокрема, він вже потрапляв до лікарні з пневмонією у вересні минулого року.