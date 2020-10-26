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В Европарламенте назвали причастных к фальсификации выборов в Беларуси

Автор: Максим Зайченко

Крупнейшая фракция Европарламента - консервативная Европейская народная партия (EPP) - опубликовала список из 86 белорусских чиновников, причастных к фальсификациям на выборах президента 9 августа и подавлению мирных протестов.

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Об этом сообщается на сайте EPP.

Фракция намерена добиваться включения этих лиц в санкционный список, принятый Евросоюзом 12 октября.

Среди прочих, в перечне оказался сын Александра Лукашенко Виктор, помощник президента Беларуси по особым поручениям Виктор Шейман, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт и экс-глава КГБ Беларуси Валерий Вакульчик.

"Группа EPP получила этот список в тесном сотрудничестве со своими партнерами и источниками в Беларуси. Его публикация совпадает с крайним сроком, который белорусская оппозиция предоставила Лукашенко для ухода в отставку", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Европарламенте белорусских военных призвали не выполнять приказы Лукашенко.

Также РБК-Украина писало, что Европейский союз ввел в действие санкции против Беларуси. В санкционном списке находились 40 чиновников.

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