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У Європарламенті назвали причетних до фальсифікації виборів в Білорусі

Автор: Максим Зайченко

Найбільша фракція Європарламенту - Європейська консервативна народна партія (EPP) - опублікувала список з 86 білоруських чиновників, причетних до фальсифікацій на виборах президента 9 серпня і придушення мирних протестів.

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Про це повідомляється на сайті EPP.

Фракція має намір домагатися включення цих осіб у санкційний список, прийнятий Євросоюзом 12 жовтня.

Серед інших, у переліку виявився син Олександра Лукашенко Віктор, помічник президента Білорусі з особливих доручень Віктор Шейман, прес-секретар президента Наталія Ейсмонт і екс-глава КДБ Білорусі Валерій Вакульчик.

"Група EPP отримала цей список в тісній співпраці зі своїми партнерами та джерелами в Білорусі. Його публікація збігається з крайнім терміном, який білоруська опозиція надала Лукашенко для відходу у відставку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Європарламенті білоруських військових закликали не виконувати накази Лукашенко.

Також РБК-Україна писало, що Європейський союз запровадив санкції проти Білорусі. У списку санкцій перебували 40 чиновників.

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