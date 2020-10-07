В Европарламенте белорусских военных призвали не выполнять приказы Лукашенко

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

В Европарламенте 25 депутатов из разных политических групп направили письмо военному руководству Беларуси с призывом не выполнять приказы Александра Лукашенко и не становиться частью его "военной хунты". Депутаты также считают, что тайная инаугурация Лукашенко была незаконной.

Об этом сообщается на сайте литовских европарламентариев из группы Европейской народной партии.

"Вы, армия и полиция, тоже белорусы и такие же люди, как те, которые мирно протестуют на улицах, требуя своих прав и справедливых выборов. Вы должны защищать мирных жителей, а не избивать и запугивать их, в том числе беременных женщин и стариков. Это исторический поворот, в котором вы должны принять правильное решение - стать участником государственного переворота и военной хунты или встать на защиту истории и мирных жителей Беларуси, которые просто требуют уважения своих прав", - говорится в послании.

Европейские депутаты добавили, что выполнение преступных приказов - тоже преступление, и оно будет расследовано международным сообществом. Они призвали военных и правоохранителей "не допустить незаконного захвата власти"

"Не становитесь частью военной хунты Лукашенко и не участвуйте в преступлении", - говорится в послании.

Напомним, ранее Европейский союз ввел в действие санкции против Беларуси. На сегодня в санкционном списке находятся 40 чиновников. В списке нет Лукашенко, так как Брюссель намерен продолжать диалог с Минском.

После этого власти Беларуси подготовили санкционный список против Европейского союза. Кроме того, Беларусь пригрозила Евросоюзу разрывом дипломатических отношений, если политика санкций будет продолжена.

Отметим, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко в очередной раз одержал победу и якобы получил более 80% поддержки избирателей. Часть общества не согласилась с таким исходом голосования и вышла протестовать. В результате мирные акции начали разгонять силовики, массово задерживая людей и применяя насильственные методы. В ЕС итогов выборов не признали, а действующую власть призывают к диалогу с народом.