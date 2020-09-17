В Европарламенте говорят об угрозе безвизу из-за проблемы с назначением главы САП

Евродепутат и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что украинская власть проталкивает своих кандидатов на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Она говорит, что это так не обойдется.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Она считает, что власти Украины продвигают кандидатов, которым не хватает опыта и добросовестности.

"Украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и последующий транш помощи в размере 1,5 млрд евро", - написала она.

Как сообщает РБК-Украина, депутат от "Слуги народа" и глава комитета по правовой политике Андрей Костин является основным претендентом на должность главы САП.

Предыдущий глава антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил о своей отставке.

Отметим, Владимир Зеленский просит Национальное антикоррупционное бюро, Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Офис Генерального прокурора работать продуктивнее.