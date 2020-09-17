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В Европарламенте говорят об угрозе безвизу из-за проблемы с назначением главы САП

Автор: Анастасия Рокитна

Евродепутат и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что украинская власть проталкивает своих кандидатов на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Она говорит, что это так не обойдется.

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Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Она считает, что власти Украины продвигают кандидатов, которым не хватает опыта и добросовестности.

"Украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и последующий транш помощи в размере 1,5 млрд евро", - написала она.

Как сообщает РБК-Украина, депутат от "Слуги народа" и глава комитета по правовой политике Андрей Костин является основным претендентом на должность главы САП.

Предыдущий глава антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил о своей отставке.

Отметим, Владимир Зеленский просит Национальное антикоррупционное бюро, Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Офис Генерального прокурора работать продуктивнее.

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