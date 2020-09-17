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У Європарламенті говорять про загрозу безвізу через проблеми з призначенням голови САП

Автор: Анастасия Рокитна

Євродепутатка та член комітету з закордонних справ Віола фон Крамон заявила, що українська влада проштовхує своїх кандидатів на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вона говорить, що це так не минеться.

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Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

Вона вважає, що влада України просуває кандидатів, яким бракує досвіду і сумлінності.

"Український уряд ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і подальший транш допомоги в розмірі 1,5 млрд євро" - написала вона.

Як дізналось РБК-Україна, депутат від "Слуги народу" і голова комітету правової політики Андрій Костін є основним претендентом на посаду голови САП.

Попередній голова антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив про свою відставку.

Зазначимо, Володимир Зеленський просить Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру й Офіс Генерального прокурора працювати продуктивніше.

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