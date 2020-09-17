У Європарламенті говорять про загрозу безвізу через проблеми з призначенням голови САП

Євродепутатка та член комітету з закордонних справ Віола фон Крамон заявила, що українська влада проштовхує своїх кандидатів на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вона говорить, що це так не минеться.

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

Вона вважає, що влада України просуває кандидатів, яким бракує досвіду і сумлінності.

"Український уряд ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і подальший транш допомоги в розмірі 1,5 млрд євро" - написала вона.

Як дізналось РБК-Україна, депутат від "Слуги народу" і голова комітету правової політики Андрій Костін є основним претендентом на посаду голови САП.

Попередній голова антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив про свою відставку.

Зазначимо, Володимир Зеленський просить Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру й Офіс Генерального прокурора працювати продуктивніше.