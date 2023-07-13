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Європарламент затвердив план зі збільшення виробництва боєприпасів та ракет

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Четвер 13 липня 2023 16:38
Європарламент затвердив план зі збільшення виробництва боєприпасів та ракет Ілюстративне фото: Європарламент затвердив план зі збільшення виробництва боєприпасів та ракет (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європарламент затвердив плани щодо збільшення виробництва боєприпасів та ракет в Євросоюзі для подолання поточного дефіциту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європарламенту.

Зазначається, що Акт на підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) має на меті прискорити постачання боєприпасів і ракет в Україну і допомогти країнам-членам поповнити свої арсенали.

Впроваджуючи цільові заходи, включаючи фінансування у розмірі 500 млн євро, ASAP має на меті збільшити виробничі потужності ЄС для вирішення поточної нестачі оборонної продукції, зокрема, артилерійських боєприпасів, ракет та їхніх компонентів.

Так, раніше під час переговорів з Радою ЄС депутати Європарламенту домоглися того, щоб фінансування отримували більш різноманітні проєкти, а малі та середні підприємства мали право на вищий рівень фінансування.

Депутати Європарламенту також наполягали на тому, щоб країни Євросоюзу надавали Україні боєприпаси, які фінансуються відповідно до цього законодавства, без обмежень на експорт.

Тепер документ має схвалити Рада ЄС, аби він набув чинності.

Боєприпаси для України

На початку травня Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

На початку червня Європарламент підтримав документ про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет. Після цього постійні представники країн-членів ЄС узгодили проєкт регламенту ASAP.

А в липні Рада ЄС та Європарламент погодили план зі збільшення виробництва ракет та боєприпасів.

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