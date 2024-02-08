Європарламент засудив спроби Росії підірвати європейську демократію

У резолюції, ухваленій у четвер 433 голосами за, 56 проти і 18 тих, хто утримався, парламент висловлює своє цілковите обурення і серйозну стурбованість триваючими зусиллями Росії з підриву європейської демократії за допомогою різних форм втручання і дезінформації.

"Оскільки Кремль намагається посіяти розбіжності між європейськими громадянами, у тексті наголошується, як Москва вербує деяких депутатів Європарламенту як "агентів впливу" і створює залежні стосунки з деякими європейськими політичними партіями, зокрема за допомогою фінансування, які потім діють як підсилювачі російської пропаганди та слугують інтересам Росії", - йдеться в заяві.

Згадали Тетяну Жданок

Депутати висловили глибоке занепокоєння нещодавніми повідомленнями у ЗМІ про те, що латвійська депутатка Європарламенту Тетяна Жданока нібито виступала інформатором російської служби безпеки ФСБ.

Тому в резолюції підкреслюється, що як Європейському парламенту, так і владі Латвії вкрай важливо ретельно розслідувати це питання, визначити будь-які відповідні санкції та порушення кримінальної справи.

Водночас резолюція також вказує на інші випадки, коли депутати Європарламенту свідомо служили інтересам Росії, зокрема за допомогою фіктивних місій зі спостереження за виборами на окупованих Росією територіях.

РФ націлилася на країни Євросоюзу

Посилаючись на регулярні викриття в Європі впродовж багатьох років, члени Європарламенту обурені тим, що Росія, часто порушуючи законодавство держав-членів ЄС, знайшла способи надати значне фінансування політичним партіям, політикам, чиновникам і рухам у кількох демократичних країнах, щоб втрутитися й отримати важелі впливу у своїх демократичних процесах.

Це включає в себе надання банківських кредитів, придбання та комерційні угоди, а також сприяння фінансовій діяльності.

Депутати також перерахували приклади нещодавніх спроб Росії зробити висновки в різних країнах, включно з наданням наративів вкрай правим політичним партіям і діячам у Німеччині та Франції з метою підірвати суспільну підтримку України, а також у Словаччині.

Депутати Європарламенту також занепокоєні широко поширеним поширенням дезінформації та незаконного контенту в соціальній мережі X.

Росія підтримує сепаратистські рухи

"Дивлячись на підтримку Москвою сепаратистських рухів у Європі, депутати Європарламенту вкрай занепокоєні передбачуваними відносинами між каталонськими сепаратистами, зокрема представниками регіонального каталонського уряду, а також колишнім регіональним президентом і нинішнім депутатом Європарламенту Карлесом Пучдемоном, з одного боку, та російською адміністрацією - з іншого", - зазначено в резолюції.

Парламент хоче, щоб справи, пов'язані з контактами між каталонськими депутатами Європарламенту, про яких ідеться, і російськими представниками, було передано до консультативного комітету Європейського парламенту з поведінки членів Європарламенту для подальшого вивчення.

Депутатів мають перевірити на наявність зв'язків із РФ

У резолюції також наголошується, що російське втручання в Каталонії буде частиною ширшої російської стратегії, спрямованої на сприяння внутрішній дестабілізації та роз'єднанню ЄС.

Парламент також закликає відповідні судові органи провести ефективне розслідування зв'язків депутатів Європарламенту, імовірно пов'язаних із Кремлем.

Інцидент зі Жданок

29 січня Європарламент розпочав розслідування щодо латвійського депутата Жданок після того, як незалежна російська газета журналістських розслідувань Insider повідомила, що вона роками працювала агентом російських спецслужб.

Пізніше латвійські депутати висловили переконання у тому, що у Європарламенті може бути більше російських шпигунів, ніж нещодавній випадок з Тетяною Жданок.