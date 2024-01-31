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Жданок - не поодинокий випадок, в Європарламенті може бути більше шпигунів Росії, - Politico

Середа 31 січня 2024 13:43
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Жданок - не поодинокий випадок, в Європарламенті може бути більше шпигунів Росії, - Politico Фото: Жданок - не поодинокий випадок, в Європарламенті може бути більше шпигунів Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Латвійські депутати переконані у тому, що у Європарламенті може бути більше російських шпигунів, ніж нещодавній випадок з Тетяною Жданок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Сьогодні Європарламент розслідує справу латвійського депутата Тетяну Жданок, яку підозрюються в російському шпигунстві. Водночас її співвітчизники вважають, що є й інші, хто працює на користь країни-терориста.

"Є й інші депутати Європарламенту, які свідомо служать інтересам Росії", - написали Сандра Калнієте, Робертс Зіле та Іварс Іябс з правоцентристської Європейської народної партії, правих Європейських консерваторів і реформістів та ліберальної партії "Відродження" у листі.

Зокрема депутати вважаються, що група "Зелені/ЄФА", з якої виключили Жданок, повинна нести певну відповідальність за довгострокову співпрацю, фінансову підтримку й інформаційний обмін з підозрюваною.

"У вівторок група "Зелені/ЄФА" опублікувала заяву, в якій заявила, що "глибоко стурбована" цими звинуваченнями, і попросила заборонити Жданок працювати в парламенті на час розслідування", - додає видання.

Інцидент з Жданок

Цього понеділка, 29 січня Європарламент розпочав розслідування щодо латвійського депутата Жданок після того, як незалежна російська газета журналістських розслідувань Insider повідомила, що вона роками працювала агентом російських спецслужб.

Депутат, зі свого боку, заперечує ці звинувачення.

Водночас вона була однією з 13 депутатів Європарламенту, які в березні 2022 року проголосували проти резолюції, яка засуджує повномасштабне вторгнення Росії в Україні. Після цього її виключили з групи "Зелені/ЄФА".

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