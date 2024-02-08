Европарламент осудил попытки России подорвать европейскую демократию

В резолюции, принятой в четверг 433 голосами за, 56 против и 18 воздержавшихся, парламент выражает свое полное возмущение и серьезную обеспокоенность продолжающимися усилиями России по подрыву европейской демократии с помощью различных форм вмешательства и дезинформации.

"Поскольку Кремль пытается посеять разногласия между европейскими гражданами, в тексте отмечается, как Москва вербует некоторых депутатов Европарламента как "агентов влияния" и создает зависимые отношения с некоторыми европейскими политическими партиями, в частности с помощью финансирования, которые затем действуют как усилители российской пропаганды и служат интересам России", - говорится в заявлении.

Вспомнили Татьяну Жданок

Депутаты выразили глубокую обеспокоенность недавними сообщениями в СМИ о том, что латвийский депутат Европарламента Татьяна Жданок якобы выступала информатором российской службы безопасности ФСБ.

Поэтому в резолюции подчеркивается, что как Европейскому парламенту, так и властям Латвии крайне важно тщательно расследовать этот вопрос, определить любые соответствующие санкции и возбуждение уголовного дела.

В то же время резолюция также указывает на другие случаи, когда депутаты Европарламента сознательно служили интересам России, в частности с помощью фиктивных миссий по наблюдению за выборами на оккупированных Россией территориях.

РФ нацелилась на страны Евросоюза

Ссылаясь на регулярные разоблачения в Европе на протяжении многих лет, члены Европарламента возмущены тем, что Россия, часто нарушая законодательство государств-членов ЕС, нашла способы предоставить значительное финансирование политическим партиям, политикам, чиновникам и движениям в нескольких демократических странах, чтобы вмешаться и получить рычаги влияния в своих демократических процессах.

Это включает в себя предоставление банковских кредитов, приобретения и коммерческие сделки, а также содействие финансовой деятельности.

Депутаты также перечислили примеры недавних попыток России сделать выводы в разных странах, включая предоставление нарративов крайне правым политическим партиям и деятелям в Германии и Франции с целью подорвать общественную поддержку Украины, а также в Словакии.

Депутаты Европарламента также обеспокоены широко распространенным распространением дезинформации и незаконного контента в социальной сети X.

Россия поддерживает сепаратистские движения

"Глядя на поддержку Москвой сепаратистских движений в Европе, депутаты Европарламента крайне обеспокоены предполагаемыми отношениями между каталонскими сепаратистами, в частности представителями регионального каталонского правительства, а также бывшим региональным президентом и нынешним депутатом Европарламента Карлесом Пучдемоном, с одной стороны, и российской администрацией - с другой", - говорится в резолюции.

Парламент хочет, чтобы дела, связанные с контактами между каталонскими депутатами Европарламента, о которых идет речь, и российскими представителями, были переданы в консультативный комитет Европейского парламента по поведению членов Европарламента для дальнейшего изучения.

Депутатов должны проверить на наличие связей с РФ

В резолюции также отмечается, что российское вмешательство в Каталонии будет частью более широкой российской стратегии, направленной на содействие внутренней дестабилизации и разъединению ЕС.

Парламент также призывает соответствующие судебные органы провести эффективное расследование связей депутатов Европарламента, предположительно связанных с Кремлем.

Инцидент со Жданок

29 января Европарламент начал расследование в отношении латвийского депутата Жданок после того, как независимая российская газета журналистских расследований Insider сообщила, что она годами работала агентом российских спецслужб.

Позже латвийские депутаты выразили убеждение в том, что в Европарламенте может быть больше российских шпионов, чем недавний случай с Татьяной Жданок.