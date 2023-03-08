Європарламент закликав Грузію утриматись від закону про "іноагентів"

Європейський парламент звернувся до влади Грузії та закликав його утриматись від "подальших спроб дискредитації та обмеження ролі громадянського суспільства".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Interpressnews .

У заяві євродепутатів зазначено, що "активне громадянське суспільство Грузії зробило вагомий внесок у демократичні реформи та підготовку заявки Грузії на членство у ЄС".

Відомо, що група з 16 депутатів підписала звернення щодо того, що скандальний законопроект про "іноагентів" обмежує роль громадянського суспільства. Вони наголосили, що закон не відповідає європейським стандартам і цінностям. Він також ставить під питання подальший проєвропейський шлях Грузії.

Нагадаємо, наприкінці лютого у Грузії представили законопроект про "іноагентів", який фактично копіює російський закон. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус "іноагентів".

Вчора під час засідання грузинського парламенту депутати у першому читанні підтримали законопроект про "іноагентів".

Спочатку учасники акції проти закону про "іноагентів" перекрили проспект Руставелі у Тбілісі. Кількість учасників значно збільшилася після того, як на пленарному засіданні розпочалися слухання проектів закону про "іноагенти".

Поліція почала розганяти учасників акції використовуючи газ та водомет. Своєю чергою протестувальники почали кидати "коктейлі Молотова" у поліцейських.

Сьогодні стало відомо, що частину затриманих під час вчорашнього протесту було переведено в інші міста Грузії.

Детальніше про протести в Грузії, їх причини та до чого це може призвести - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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