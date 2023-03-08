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Европарламент призвал Грузию воздержаться от закона об "иноагентах"

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Грузия, Среда 08 марта 2023 22:45
Европарламент призвал Грузию воздержаться от закона об "иноагентах" Фото: Европарламент призвал Грузию воздержаться от закона об "иноагентах" (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Европейский парламент обратился к властям Грузии и призвал его воздержаться от дальнейших попыток дискредитации и ограничения роли гражданского общества.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание Interpressnews.

Известно, что группа из 16 депутатов подписала обращение о том, что скандальный законопроект об "иноагентах" ограничивает роль гражданского общества. Они подчеркнули, что закон не отвечает европейским стандартам и ценностям. Он также ставит под вопрос дальнейший проевропейский путь Грузии.

В заявлении евродепутатов отмечено, что "активное гражданское общество Грузии внесло весомый вклад в демократические реформы и подготовку заявки Грузии на членство в ЕС".

Напомним, в конце февраля в Грузии представили законопроект об "иноагентах", фактически копирующий российский закон. Согласно документу, СМИ и общественным организациям, получающим финансирование из-за границы, будут предоставлять статус "иноагентов".

Вчера во время заседания грузинского парламента депутаты в первом чтении поддержали законопроект об "иноагентах".

Сначала участники акции против закона об "иноагентах" перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Количество участников значительно увеличилось после того, как на пленарном заседании начались слушания проектов закона об "иноагентах".

Полиция начала разгонять участников акции, используя газ и водомет. В свою очередь протестующие начали бросать "коктейли Молотова" в полицейских.

Сегодня стало известно, что часть задержанных во время вчерашнего протеста была переведена в другие города Грузии.

Детальнее о протестах в Грузии, их причинах и к чему это может привести - читайте в материале РБК-Украина.

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