Європарламент вимагає від Росії повернути Румунії її золото

Росія не повернула Румунії її національне надбання в повному обсязі, що є порушенням міжнародних норм і звичаїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейський парламент .

У резолюції, ухваленій у четвер, члени Європарламенту наголошують, що, попри кілька спроб дипломатичних переговорів після Першої світової війни, національне надбання Румунії, відправлене в Росію в період з 1916 до 1917 року на зберігання, так і не було повністю повернуте Росією.

"Це безпрецедентний міжнародний випадок незаконного привласнення золотих запасів і об'єктів спадщини, що являє собою постійну стурбованість румунського суспільства", - заявили депутати Європарламенту.

Що ще попросили депутати

Європарламент привітав значні зусилля ЄС щодо захисту національної, культурної та історичної спадщини.

Депутати попросили Європейську комісію та Європейську службу зовнішніх дій включити реституцію румунської національної спадщини до двостороннього дипломатичного порядку денного, що регулює відносини ЄС-Росія, щойно регіональний контекст дасть змогу відновити політичний діалог між сторонами.

Чому Румунія відправила своє золото Росії

Під час Першої світової війни, між 1916 і 1917 роками, Румунія відправила національне надбання в царську Росію для захисту в разі окупації національної території.

Скарб містив загалом 91,5 тонни чистого золота, що входило в резерв Національного банку Румунії, королівські колекції коштовностей і рідкісних монет, а також активи, що мають безцінне культурне та історичне значення. Йдеться про:

державні архіви;

документи;

рукописи;

історичні коштовності;

картини спадщини;

рідкісних книгах;

колекція багатьох державних і приватних установ.

Після приходу до влади комуністичного режиму Росія конфіскувала скарб і відмовилася його повертати, причому значна частина цінностей залишилася неповерненою донині.

Історія "скіфського золота"

На початку 2014 року колекцію "скіфського золота" з музею в Києві та чотирьох музеїв Криму відправили на виставку в Амстердамі. Вона мала проходити з лютого по серпень в археологічному музеї Алларда Пірсона.

Після окупації Криму Росію, що сталася вже після відкриття виставки, виникло питання про те, кому повертати колекцію - 565 музейних предметів загальною страховою вартістю 10 млн доларів.

На частину колекції, що належить кримським музеям, після окупації заявила свої права РФ. Україна зі свого боку заявила, що експонати не можуть бути повернуті на окуповану територію, яка тимчасово перебуває не під українським контролем, і мають бути передані безпосередньо Україні.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама визнав права України на колекцію і постановив передати її до Києва. Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення про передачу "скіфського золота" Україні.

У листопаді минулого року артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці "Крим: золото й таємниці Чорного моря" в Амстердамі, повернулися до України.