Европарламент требует от России вернуть Румынии ее золото

Россия не вернула Румынии ее национальное достояние в полном объеме, что является нарушением международных норм и обычаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейский парламент .

В резолюции, принятой в четверг, члены Европарламента отмечают, что, несмотря на несколько попыток дипломатических переговоров после Первой мировой войны, национальное достояние Румынии, отправленное в Россию в период с 1916 по 1917 год на хранение, так и не было полностью возвращено Россией.

"Это беспрецедентный международный случай незаконного присвоения золотых запасов и объектов наследия, что представляет собой постоянную обеспокоенность румынского общества", - заявили депутаты Европарламента.

Что еще попросили депутаты

Европарламент приветствовал значительные усилия ЕС по защите национального, культурного и исторического наследия.

Депутаты попросили Европейскую комиссию и Европейскую службу внешних действий включить реституцию румынского национального наследия в двустороннюю дипломатическую повестку дня, регулирующую отношения ЕС-Россия, как только региональный контекст позволит восстановить политический диалог между сторонами.

Почему Румыния отправила свое золото России

Во время Первой мировой войны, между 1916 и 1917 годами, Румыния отправила национальное достояние в царскую Россию для защиты в случае оккупации национальной территории.

Сокровище содержало в общей сложности 91,5 тонны чистого золота, которое входило в резерв Национального банка Румынии, королевские коллекции драгоценностей и редких монет, а также активы, имеющие бесценное культурное и историческое значение. Речь идет о:

государственных архивах;

документах;

рукописях;

исторических драгоценностях;

картинах наследия;

редких книгах;

коллекциях многих государственных и частных учреждений

После прихода к власти коммунистического режима Россия конфисковала сокровище и отказалась его возвращать, причем значительная часть ценностей осталась невозвращенной по сей день.

История "скифского золота"

В начале 2014 года коллекцию "скифского золота" из музея в Киеве и четырех музеев Крыма отправили на выставку в Амстердаме. Она должна была проходить с февраля по август в археологическом музее Алларда Пирсона.

После оккупации Крыма Россией, произошедшей уже после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию - 565 музейных предметов общей страховой стоимостью 10 млн долларов.

На часть коллекции, принадлежащей крымским музеям, после оккупации заявила свои права РФ. Украина со своей стороны заявила, что экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, и должны быть переданы непосредственно Украине.

В декабре 2016 Окружной административный суд Амстердама признал права Украины на коллекцию и постановил передать ее в Киев. Верховный суд Нидерландов подтвердил решение о передаче "скифского золота" Украине.

В ноябре прошлого года артефакты из четырех музеев Крыма, представленных на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря" в Амстердаме, вернулись в Украину.