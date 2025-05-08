Європарламент ухвалив резолюцію про викрадених українських дітей: що передбачає документ

Європейський парламент ухвалив важливу резолюцію 8 травня. Вона стосується повернення викрадених Росією українських дітей та складається з кількох пунктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офіса президента Андрія Єрмака.

"Щиро дякую Європейському парламенту за чітку позицію, солідарність і підтримку ініціативи президента України Bring Kids Back UA", - констатував глава ОП.

Єрмак зазначив, що цією резолюцією Євпропарламент чітко заявляє, що без повернення викрадених дітей - жодної справжньої мирної угоди.

За словами Єрмака, резолюція Європарламенту, підтримана п’ятьма провідними політичними групами, містить такі ключові положення:

"Щойно Європейський парламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, яких Росія депортувала або примусово перемістила", - розповів він.

Депортація дітей з України

Росія з початку масштабного вторгнення в Україну незаконно депортує дітей. І цей процес не припиняється.

Наприклад, нещодавно повідомлялось, що російські загарбники вивозять українських дітей з окупованих територій під виглядом "культурних подорожей". Загалом планують викрасти 3 тисячі дітей.

Наприкінці квітня Верховна Рада прийняла за основу проект закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави. Водночас Україна постійно повертає депортованих дітей.

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вивезла щонайменше 744 тисячі українських дітей на свою територію, здебільшого з батьками.

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