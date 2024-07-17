Європарламент ухвалив резолюцію щодо України: обіцяє підтримку і критикує Орбана за поїздку в РФ

Новообраний Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо підтримки України, а також її шляху до членства у НАТО. Зокрема засудив нещодавній візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

У резолюції Європарламент підтвердив незмінну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України та закликав до розширення санкцій проти Росії, а також Білорусі. У тому ж числі закликав розв'язати питання обходу санкційних обмежень компаніями.

Заморожені активи Росії

Також підтверджено переконання про те, що Росія повинна фінансово компенсувати наслідки повномасштабного вторгнення. Депутати Європарламенту привітали нещодавні зусилля ЄС щодо спрямування доходів від заморожених активів країни-терориста підтримку України. Зокрема закликають до "надійного правового режиму для конфіскації російських державних активів, заморожених ЄС".

Вступ до НАТО

"Парламент також вітає результати нещодавнього саміту НАТО і підтверджує свою позицію, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства в НАТО", - пише Європарламент.

Зокрема депутати закликали до посилення військової підтримки України та довгострокової фінансової допомоги для відновлення країни.

Засудження візиту Орбана до Росії

Європарламент засудив нещодавній візит Орбана до Росії, який не представляє ЄС і "є кричущим порушенням договорів та спільної зовнішньої політики". Зазначається, що Угорщина повинна понести за це відповідальність.

"Мирний план" Орбана

5 липня Орбан, після візиту, до України та зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прибув до Росії. Там він переговорив з диктатором Володимиром Путіним. Пізніше він також відвідав Китай й переговорив з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Візити Орбана викликали різку критику з боку керівництва ЄС, оскільки вони не були узгоджені з Брюсселем, і прем'єр не мав повноважень діяти від імені всього блоку.

Детальніше про візит Орбана до Москви, його цілі та реакцію європейських політиків читайте у матеріалі РБК-Україна.