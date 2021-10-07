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Европарламент требует ввести пятый пакет санкций против режима в Беларуси

Автор: Сергей Пышкин

Европарламент призывает ЕС к принятию пятого пакета санкций против режима в Беларуси. Парламентарии убеждены в том, что предыдущие ограничения не являются достаточно эффективными.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.

Евродепутаты призвали Евросоюз к ужесточению санкций против режима Лукашенко в Беларуси.

За резолюцию "О ситуации в Беларуси после одного года протестов и их насильственного подавления" проголосовали 506 парламентариев, среди которых 29 - выступили против, еще 139 - воздержались.

"Европарламент настоятельно рекомендует Европейскому совету на своем следующем заседании 21-22 октября 2021 года согласовать всеобъемлющий и стратегический подход к санкциям против белорусского режима", - отмечается в резолюции.

Евродепутаты настаивают на том, чтобы Совет Европейского союза принял пятый пакет санкций. Новые ограничения должны быть сосредоточены на лицах и организациях, вовлеченных в репрессии в стране.

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ЕвропарламентБеларусьАлександр Лукашенко