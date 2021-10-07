RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Європарламент вимагає запровадити п'ятий пакет санкцій проти режиму в Білорусі

Автор: Сергій Пишкін

Європарламент закликає ЄС до прийняття п'ятого пакета санкцій проти режиму в Білорусі. Парламентарі переконані у тому, що попередні обмеження не є достатньо ефективними.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW.

Євродепутати закликали Євросоюз до посилення санкцій проти режиму Лукашенка в Білорусі.

За резолюцію "Про ситуацію в Білорусі після одного року протестів і їх насильницького придушення" проголосували 506 парламентаріїв, серед яких 29 - виступили проти, ще 139 - утрималися.

"Європарламент наполегливо рекомендує Європейській Раді на своєму наступному засіданні 21-22 жовтня 2021 року узгодити всеосяжний і стратегічний підхід до санкцій проти білоруського режиму", - відзначається в резолюції.

Євродепутати наполягають на тому, аби Рада Європейського союзу прийняла п’ятий пакет санкцій. Нові обмеження повинні бути зосереджені на особах й організацій, які залучені до репресій в країні.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвропарламентБілорусьОлександр Лукашенко