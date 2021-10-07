Європарламент вимагає запровадити п'ятий пакет санкцій проти режиму в Білорусі

Євродепутати закликали Євросоюз до посилення санкцій проти режиму Лукашенка в Білорусі.

За резолюцію "Про ситуацію в Білорусі після одного року протестів і їх насильницького придушення" проголосували 506 парламентаріїв, серед яких 29 - виступили проти, ще 139 - утрималися.

"Європарламент наполегливо рекомендує Європейській Раді на своєму наступному засіданні 21-22 жовтня 2021 року узгодити всеосяжний і стратегічний підхід до санкцій проти білоруського режиму", - відзначається в резолюції.

Євродепутати наполягають на тому, аби Рада Європейського союзу прийняла п’ятий пакет санкцій. Нові обмеження повинні бути зосереджені на особах й організацій, які залучені до репресій в країні.