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Європарламент та Рада провели перше міжкомітетське засідання: Стефанчук підбив підсумки

Фото: депутати Європарламенту та Ради провели перше спільне засідання (facebook.com/stefanchuk.official)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 12 квітня, відбулося перше міжкомітетське засідання депутатів Верховної Ради та Європарламенту. Воно стало початком структурної співпраці між відомствами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Верховної ради Руслана Стефанчука у Facebook.

"Історичний день для українського та європейського парламентів. Сьогодні провели перше спільне міжкомітетське засідання українських парламентаріїв з депутатами Європарламенту", - заявив голова ВР.

За його словами, така подія означає, що сьогодні було розпочато структурну співпрацю між комітетами парламентів.

"Тепер кожен комітет українського парламенту стає, по суті, євроінтеграційним. Кожна законодавча ініціатива розглядатиметься через призму її відповідності тим чи іншим європейським нормам. І це має стати новою архітектурою українського парламентаризму", - пояснив Стефанчук.

Він зазначив, що заплановано регулярні зустрічі, спільні заходи, робочі контакти між парламентаріями.

"Основу та порядок денний для міжкомітетського діалогу мають скласти "дорожні карти" заходів на євроінтеграційному напрямі. І це в результаті сприятиме просуванню України до повноправного членства в Євросоюзі", - додав чиновник.

Нагадаємо, спільне засідання депутатів Ради та Європарламенту було анонсовано вчора, 11 квітня.

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