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Европарламент и Рада провели первое межкомитетское заседание: Стефанчук подвел итоги

Фото: депутаты Европарламента и Рады провели первое совместное заседание (facebook.com/stefanchuk.official)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 12 апреля, состоялось первое межкомитетское заседание депутатов Верховной рады и Европарламента. Оно стало началом структурного сотрудничества между ведомствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной рады Руслана Стефанчука в Facebook.

"Исторический день для украинского и европейского парламентов. Сегодня провели первое совместное межкомитетское заседание украинских парламентариев с депутатами Европарламента", - заявил глава ВР.

По его словам, такое событие означает, что сегодня было начато структурное сотрудничество между комитетами парламентов.

"Теперь каждый комитет украинского парламента становится по сути евроинтеграционным. Каждая законодательная инициатива будет рассматриваться через призму ее соответствия тем или иным европейским нормам. И это должно стать новой архитектурой украинского парламентаризма", - объяснил Стефанчук.

Он отметил, что запланированы регулярные встречи, совместные мероприятия, рабочие контакты между парламентариями.

"Основу и повестку дня для межкомитетского диалога должны составить "дорожные карты" мероприятий на евроинтеграционном направлении. И это в итоге будет способствовать продвижению Украины к полноправному членству в Евросоюзе", - добавил чиновник.

Напомним, совместное заседание депутатов Рады и Европарламента было анонсировано вчера, 11 апреля.

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ЕвропарламентРуслан СтефанчукВерховная радаВступление в ЕС