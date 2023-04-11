Європарламент та Рада проведуть перше міжкомітетське засідання: що обговорять

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Європейського парламенту.

За даними Європарламенту, під час засідання вони обговорять питання відбудови європейської України та побудову стійкого майбутнього разом.

Засідання відкриють голова Європарламенту Роберта Мецола та голова Верховної ради України Руслан Стефанчук.

Початок засідання відбудеться о 12:00 за Києвом. Пряму трансляцію можна буде переглянути за цим посиланням.

Нагадаємо, президент Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що всі, хто причетний до злочинів РФ в Україні будуть притягнуті до відповідальності.

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