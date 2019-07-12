Европарламент на следующей неделе проведет голосование за резолюцию по украинским политзаключенным

Европейский парламент на следующей неделе проведет дебаты и голосование за резолюцию по украинским политическим заключенным в Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Украины в ЕС Николая Точицкого в Facebook.

По его словам, дебаты и голосование пройдет 18 июля.

"На следующей неделе, в четверг (18 июля), в Страсбурге Европейский Парламент проведет дебаты и будет голосовать за резолюцию по украинским политическим узникам Кремля", - заявил посол.

Он отметил, что в течение последних лет Европарламент всегда последовательно поддерживал и был настоящим другом Украины и украинская сторона уже сотрудничает с новым ЕП для расширения и усиления поддержки.

"Новоизбранный Европарламент только начал свою работу, а освобождение незаконно задержанных граждан Украины из российского плена уже один из главных приоритетов на повестке дня", - написал Точицкий.

Также он обратился к членам Европарламента поддержать единство на защиту прав человека.

"Обращаюсь с призывом к членам Европейского Парламента продемонстрировать единство на защиту прав человека и поддержать Резолюцию на следующей неделе ради освобождения Олега (Сенцова) и всех других украинских политических заключенных Кремля, которые выступают в защиту свободы, прав человека и европейских ценностей", - заявил дипломат.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Верховная рада одобрила в первом чтении за основу законопроект №8205 о правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников, или осужденных на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами. За документ после ряда провальных попыток проголосовали 235 народных депутатов.

Кроме того, Кабмин начал выплаты семьям украинских политзаключенных. Отмечалось, что около 60 семей политзаключенных Кремля - ​​украинцев и крымских татар - получили такую ​​помощь от Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в виде выплат на юридическое сопровождение в размере 100 тысяч гривен.